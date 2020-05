Der fatale Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr im Gemeindegebiet von Breitenwang. Der 24-jährige Deutsche war von Reutte kommend in Richtung Ammerwald unterwegs, als er wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über den Pkw verlor. „Daraufhin prallte er zunächst gegen die Böschung und stürzte dann in den Plansee“, heißt es vonseiten der Polizei.