Laut Mediziner für Trump besonders gefährlich

Zahlreiche Mediziner sprechen Warnungen aus. So sagte Dr. Patrice Harris, eine US-Psychiaterin und die erste afroamerikanische Frau, die zur Präsidentin der American Medical Association wurde: „Es gibt keinen Beweis, dass Hydroxychloroquin einen Effekt in der Behandlung oder Prävention von Covid-19 hat. Die bisherigen Ergebnisse sind nicht vielversprechend.“ Laut Dr. David Aronoff, Experte für Infektionskrankheiten am Vanderbilt University Medical Center in Nashville, könnte es für Trump aufgrund seiner in einem Check-up 2018 festgestellten Arterienverkalkung sogar besonders gefährlich werden.