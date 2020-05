Die WIFI bietet eine optimale Berufsausbildung an, egal ob man auf Sprachen, Informatik oder Betriebswirtschaft setzt. In Klagenfurt, Villach, Wolfsberg, Spittal, Lienz und Hermagor werden jährlich 3000 Kurse angeboten. Viele wurden in der Krise auf online umgestellt, einige wurden verschoben. Gestern starteten wieder die Lehrgänge. Auf den Gängen gilt Maskenpflicht. Fakt ist: Im Sommer werden Kurse mit Praktikum weitergeführt.