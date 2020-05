Anders als ihre glücklose Vorgängerin Ulrike Lunacek ist die neue Kulturstaatssekretärin in ihrem Bereich bestens vernetzt und anerkannt. Am Montagabend kürte der Vorstand der Grünen in einer Videokonferenz Andrea Mayer, bisher Kabinettsdirektorin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, zum Regierungsmitglied.