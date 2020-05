„Einiges ist klarer, aber noch lange nicht alles.“: So bewertet Hans Spreitzhofer, Sprecher der steirischen Beherbergungsbranche, die am Montag von der Regierung präsentierten Regeln für den Neustart. Die Infos würden vor allem zu spät kommen, „die Beherberger haben eine längere Vorlaufzeit als die Gastronomie“. Dennoch würden die meisten Häuser am 29. Mai die Saison starten.