Doch um einiges schwieriger gestalten sich die Verhandlungen mit den „Arrivierten“. Zuletzt gab’s Meldungen, Goalie Jörg Siebenhandl stünde in Deutschland beim Karlsruher SC in der Zweiten Liga hoch im Kurs. Sturm-Sportchef Andi Schicker betont aber, dass „die Gespräche mit Jörg in eine gute Richtung gehen.“