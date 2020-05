Schäden am Boden

In Zeiten von Social Distancing und eingeschränktem Freizeitangebot eine willkommene Abwechslung für die Tiroler. Nicht aber für die Grünen: „Nur ein einziger Autokinoabend bedeutet für die Stadt Innsbruck ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von rund 1000 Fahrten.“ Zudem entstünden durch parkende Autos Schäden am Bodenbelag, die mit Steuergeld saniert werden müssten.