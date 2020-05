Geht es nach den beiden Regierungschefs, sollten insbesondere Investitionen in den Bereichen des ökologischen und digitalen Wandels gefördert werden. Die Hilfsgelder sollen demnach im Namen der EU am Kapitalmarkt aufgenommen werden und im Rahmen des mehrjährigen EU-Finanzrahmens an Krisenstaaten gehen - allerdings in Form von Zuwendungen und nicht als Kredite. Die auf EU-Ebene aufgenommenen Schulden sollen dann in weiterer Folge über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren aus dem EU-Haushalt abgestottert werden.