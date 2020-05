Zum ersten Mal seit neun Wochen läuteten die Schulglocken am Montag auch wieder für alle Sechs- bis 14-Jährigen an den Volks-, Sonder- und Neuen Mittelschulen sowie AHS-Unterstufen - oder besser gesagt für die Hälfte der 700.000 Schüler in diesem Alter. Mit großem Bauchweh sahen viele Eltern, Lehrer und Direktoren dem Schulstart der jüngeren Schüler entgegen - an der Praxistauglichkeit der Abstands- und Hygieneregeln hatten einige ihre Zweifel. Die „Krone“ begleitete auch zwei Familien in Hallein bei Salzburg und in Wien am ersten Schultag.