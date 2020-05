Jetzt hat sich auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zur Kritik von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an der Stadt Wien und dem Vorgehen der Wiener Gesundheitsbehörde geäußert - und sich verwundert über die teils gegensätzlichen Aussagen der Bundesregierung zur Corona-Situation in Wien gezeigt. Am Montag hätten - beinahe zeitgleich - mehrere Bundesminister bei Pressekonferenzen „Lob für die“ sowie „eine Mahnung an die“ Stadt ausgesprochen. Wiens Stadtchef fordert dazu Klarheit.