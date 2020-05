Wie die Polizei am Montag bekanntgab, gestand eine Einheimische (16), am 26. April jeweils einen Zeitungsständer in Münster und Kramsach ausgeraubt zu haben. Vier weitere Jugendliche sollen ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein - zudem schlug die „Bande“ bereits seit März in verschiedenen Orten zu und erbeutete aus Zeitungsständern insgesamt über 1000 Euro.