In der ersten Junihälfte will Schneider den neuen Spielplan veröffentlichen, der x-mal umgebaut wurde. Mittlerweile hat er für jede Produktion eine „Corona-Version“, also entweder eine abgespeckte Variante oder ein gänzlich anderes, leichter durchführbares Stück. Acht Produktionen mussten in die übernächste Spielzeit geschoben werden, weil sie schwer zu realisierende Kampf- oder Massenszenen vorsehen. Alles, damit überhaupt gespielt werden kann: „Wir wollen für unser Publikum da sein.“