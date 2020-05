Umarmen und Kuscheln ist ncht möglich

So auch im Kindergarten Waldhaus in Graz-Andritz. „Das Umarmen und Kuscheln, das vor allem die Kleineren brauchen, ist im Moment leider nicht möglich“, sagt Pädagogin Natascha Juri. 30 von 40 Kindern waren in der Einrichtung in der Ziegelstraße. Statt des obligatorischen Abschiedsbussis gab’s für die Eltern maximal ein „Klatscherl“ mit der Hand. „Wir schauen darauf, dass sich die Eltern so kurz wie möglich bei uns aufhalten.“