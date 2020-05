Im Dilly-Resort in Windischgarsten würden alle anwesenden Personen, einschließlich der Hotel-Mitarbeiter, regelmäßigen Corona-Testungen unterzogen, hieß es in einer Mitteilung der Linzer vom Montag außerdem. Nach dem Trainingslager absolvieren die Oberösterreicher am 27. Mai in Pasching ihr einziges Testspiel gegen Liga-Schlusslicht St. Pölten. Dieses werde unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit stattfinden.