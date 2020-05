Die Stadt Schwaz stellte am Montag das Konzept für das Familien- und Erlebnisbad vor. Preisliche Änderung: „Tickets gibt es nun für sechs Stunden, sie kosten für Erwachsene inklusive Parken nur 2 Euro. Wer länger bleiben will, muss aber 3 Euro draufzahlen. Saisonkarten sind heuer leider gestrichen“, erläuterte Bürgermeister Hans Lintner. Der Hintergedanke leuchtet ein: Möglichst viele Badefans sollen in der heißen Zeit zum Zug kommen, die 830 erlaubten Plätze (pro Gast sind 10 m² vorgeschrieben) sollen nicht ständig von Dauerkartenbesitzern „blockiert“ werden. Die Tarifgestaltung soll nach sechs Stunden einen gewissen Wechsel auslösen, lange Öffnungszeiten (8 bis 20 Uhr) erleichtern dies.