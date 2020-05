Maskenverkauf für Kinderkrebshilfe

Eine besondere Aktion ließ sich der Achte der vergangenen Regionalliga Salzburg-Saison auch in Sachen Fanartikel einfallen - die klubeigene Schutzmaske. Das schwarz-violette Accessoire ist um neun Euro zu erwerben, wobei pro abgesetztem Utensil ein Euro an die Kinderkrebshilfe Salzburg ging. So kam der Klub zuletzt auf eine Spende von über 500 Euro, die der Vorstand auf 1000 aufrundete. „Auf die Austria ist auch in schweren Zeiten Verlass. Besonders während der Corona-Krise ist die Salzburger Kinderkrebshilfe durch die großen Einschränkungen sehr gefordert. Nur mit der großzügigen Hilfe unserer treuen Spender können wir die vielen Programme aufrechterhalten“, bedankt sich Kinderkrebshilfe-Obfrau Heide Janik.