Von zwei 17-Jährigen vergewaltigt

Denn Christine F. wurde an diesem heißen Septembertag im Jahr 2015 nach einer Hüft-OP beim Spaziergang mit Hündin „Gina“ in Traiskirchen (NÖ) von zwei (vorerst) zuvorkommenden Asylwerbern unter die Arme gegriffen - bis zu dieser Böschung an der Schwechat. Sie konnte gar nicht so schnell schauen, war ihr Gesicht in die Erde gedrückt, sie wurde von den beiden 17-Jährigen vergewaltigt.