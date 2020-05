Am Sonntagabend waren zwei vorerst Unbekannte in eine OMV-Tankstelle in Innsbruck gestürmt und hatten dort einen Angestellten mit einem Messer bedroht. Sie machten sich mit etwas mehr als 1000 Euro aus dem Staub. Am Montagnachmittag gab die Polizei nun bekannt, dass insgesamt vier einheimische Jugendliche in Zusammenhang mit dem Coup stehen. Sie wollten mit dem Geld wohl Drogen kaufen.