Ein Mitarbeiter schildert, wie die Belegschaft seines Lagers in einen Raum zitiert wurde, wo sich jeder ein T-Shirt in passender Größe aussuchen sollte. Ein Arbeiter: „Ich hasse es, undankbar zu sein, aber ein großes ,Danke‘ auf ein Leiberl zu drucken ist ein klarer Hinweis, dass sie unsere Gedanken beeinflussen wollten. Es wirkte aber nicht ehrlich.“ Ein anderer warnt davor, zu früh zur Normalität zurückzukehren. „Jetzt fahren die Staaten wieder hoch und mit bislang 21 Fällen und einem Toten in unserem Lagerhaus in Indianapolis ist das ein Schlag ins Gesicht.“