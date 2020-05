Wien ist die Bienenhauptstadt Europas

Am 20. Mai ist Weltbienentag. Seit dem Jahr 2018 offiziell, hat er es zum Ziel, die Weltgemeinschaft auf die Wichtigkeit des Bienenschutzes aufmerksam zu machen. In Wien ist die Insektenvielfalt besonders hoch. Insgesamt sind 456 unterschiedliche wilde Bienen unterwegs. So viele wie in keiner anderen Stadt Europas!