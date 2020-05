Als gestern erstmals nach dem Corona-Lockdown wieder die Schulglocke geläutet hat, war nichts so wie bisher. Die Klassen sind geteilt, beim Betreten der Schule tragen alle Masken, dann werden die Hände desinfiziert. Auch an der Volksschule Golling an der Erlauf im Bezirk Melk erfolgte der Start nach der Covid-Zwangspause ohne Probleme. „Meine Lehrkräfte und ich freuten uns sehr, auch wenn nur die Hälfte kommen konnte, unsere Schüler wieder willkommen zu heißen. Natürlich wurden die Hygienebestimmungen kontrolliert und auch das stufenweise Pausemachen eingehalten“, so Direktor Wilhelm Ziegler.