Auch für Investitionen in die Branche soll gesorgt werden. 22 Millionen Euro an Sonderbudget stehen für den kommenden Ausbau von Infrastruktur und Unterkünfte bereit. Während nun die VP-Vertreter um die Tourismus-Wirtschaft bangen, kommen aus der mitregierenden SP schon ganz andere Töne. „Rettet den verdienten Meer-Urlaub“, posaunt Landesvize Franz Schnabl und fährt den Türkisen mitten in die eigentlich wohl durchdachte Parade.