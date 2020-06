Doch nicht nur an Wang sind die Jährchen offenbar spurlos vorübergegangen. Auch Michelle Pfeiffer scheint in den letzten Jahrzehnte kaum gealtert zu sein. Die Schauspielerin, die 1992 in „Batman Returns“ als Catwoman den Männern den Kopf verdrehte, wirkt auf einem ihrer aktuellen Instagram-Fotos um keinen Tag gealtert. Wenn man sie so ungeschminkt und nahezu faltenlos sieht, glaubt man kaum, dass Pfeiffer tatsächlich schon 62 Jahre alt ist.