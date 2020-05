Gegen 10:15 Uhr kam der 62-jährige Feldkirchner bei einer Wanderung auf den Hüttersteig in Richtung Gerlitzen-Kanzelhöhe, Gemeinde Treffen am Ossiacher See, durch einen Fehltritt vom Steig ab. In folge stürzte er sechs Meter talwärts ab. Dabei zog sich der 62-jährige eine schwere Beinverletzung zu. Ein weiterer Wanderer konnte den Unfall beobachten und eilte sofort zur Hilfe. Der Mann verständigte die Rettung. Der Verletzte wurde von der Bergrettung und vom Rettungshubschrauber RK1 mittels Seilbergung geborgen und ins Klinikum Klagenfurt geflogen.