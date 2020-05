Was aber viel mehr wiegt als das Ergebnis: die Lokalrivalen dürfen sich beide als Sieger fühlen, weil die Aktion 10.228 Euro in die Vereinskassen spülte, die sich die zwei Klubs redlich aufteilen. Es konnten Tickets zu je 2 Euro gekauft werden - insgesamt gingen 5.414 Karten weg. Somit wäre die Grödiger Astoria-Arena am Fuße des Untersbergs bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. Das gab es in der Realität nur einmal: Als Grödig nach dem Aufstieg in die Bundesliga im Oktober 2013 erstmals die Salzburger Meister-Bullen empfangen hatte.