Für „Der Sprung ins Leere“ wurde Piccoli 1980 bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme als bester Darsteller prämiert. In dem Drama von Marco Bellocchio spielte er einen Untersuchungsrichter, der sich seiner Schwester entledigen will. Und das renommierte Festival war auch 2011 nochmals Schauplatz für den Leinwandstar, als er in Nanni Morettis „Habemus Papam“ den Papst gab. So eine Rolle zu spielen, komme ja nicht oft vor - doch sei es ihm nicht schwer gefallen, wie er damals sagte.