Langsam, aber sicher war Gregor Schlierenzauer in der vorigen Saison wieder in die Nähe seines früheren Leistungsniveaus als „Super-Adler“ herangesprungen - und damit diese Entwicklung weitergeht, hat sich der Tiroler nun einem „großen Service“ unterzogen! „Schlieri“ ließ eine Laser-OP an seinem rechten Auge vornehmen, um eine Hornhautverkrümmung zu beseitigen, wie er auf seinem Blog schreibt.