Prosecco rund um die Uhr aus dem Automaten in Wien

Vor Kurzem wurde in der Kunstgalerie „Desiderio N°1“ in der Johannesgasse 17 im Herzen Wiens ein High-Tech Proseccoautomat installiert - der erste in Wien. Er steht ab sofort zur Verfügung. Den Grund für diese Idee erklärt der Geschäftsführer von Desiderio N° 1 Farbod Sadeghian so: „Wir müssen uns alle an Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygieneverordnungen halten und da ist der ‘kontaktlose‘ Erwerb unseres Proseccos via Automat die einfachste und sicherste Variante!“ Nach Cannabis Automaten ist dies für die Wiener eine willkommene Abwechslung.