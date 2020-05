Wie die „Krone“ berichtet hat, gibt es zwischen den Infektionsfällen in einem Flüchtlingsheim in Wien-Erdberg und den Postverteilzentren in Wien-Inzersdorf und Hagenbrunn (NÖ) einen Zusammenhang. Laut Hacker spiele die Flüchtlingseinrichtung hier aber eine Nebenrolle: „Wenn man die Gesamtzahl der Betroffenen betrachtet, kann man ausschließen, dass dort der Anfang der Ansteckungskette war.“ Stattdessen sei die Situation in dem Heim eine der Folgen dessen, was in den Postverteilzentren in Wien und Hagenbrunn stattgefunden habe.