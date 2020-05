Die Kurse werden teilweise auf der Festung Hohensalzburg, im Steinbruch Fürstenbrunn, erstmals auch online und in einer Mischvariante abgehalten, wie LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne) und die Direktorin der Sommerakademie, Hildegund Amanshauser, am Montag in einer Aussendung informierten. Die komprimierte Variante der Sommerakademie sei der aktuellen Lage geschuldet, die es nicht allen Lehrenden und Studierenden - bis zu einem Viertel kommen aus nichteuropäischen Ländern - erlauben werde, nachSalzburgzu reisen. Zudem erfordere das Hygienekonzept eine Reduktion der Teilnehmenden pro Klassenraum.