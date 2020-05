Auch die Impfstelle des Magistrats in Graz soll in absehbarer Zeit wieder öffnen. Das Impfprogramm ist für Kinder bis 15 Jahre kostenfrei. Es kann an den Gesundheitsämtern der Bezirkshauptmannschaften, der Landessanitätsdirektion, im Gesundheitsamt der Stadt Graz sowie bei den Haus- sowie Kinderärztinnen und -ärzten in Anspruch genommen werden. Die Aktion für FSME- bzw. Zeckenimpfungen wird verlängert und endet nicht wie geplant am 30. Juli 2020.