Tanner besuchte aus diesem Anlass am Montagvormittag die Bolfras-Kaserne in Mistelbach und übergab dort die Einsatzschleife und somit auch symbolisch das Kommando an den Kommandant der Jägerkompanie Korneuburg und Milizsoldaten Jürgen Schlesinger. Tanner lobte in ihrer kurzen Ansprache die Einsatzbereitschaft des Heeres, das in diesen „herausfordernden Zeiten“ so sehr „wie noch nie“ gebraucht werde.