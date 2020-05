„Stadt will keine Unterstützung durch Polizei“

Nach weiteren Krankheitsfällen in einer Obdachlosenunterkunft in Hietzing sowie in einem Flüchtlingsheim in Mariahilf rief Nehammer in einem kurzfristig einberufenen Pressestatement am Montag die Stadt dazu auf, nicht gegeneinander zu arbeiten. Vielmehr forderte der Innenminister „Transparenz und eine verbesserte Kommunikation“. „Die Stadt Wien will keine Unterstützung durch die Polizei“, so Nehammer, gefragt nach den neuesten Ermittlungsständen der jüngsten Infektionsfälle.