E-Sports erlebt neuen Boom bei Teens

„Klar würden wir lieber face to face gegenübersitzen, die Emotionen spüren und gemeinsam feiern - aber die Community hält auch in diesen Zeiten super zusammen und wir haben viel Spaß beim Turnier - auch online“, berichtet Jennifer Rassi, die zuständige Organisatorin bei Veranstalter Reed Exhibitions. Was im vergangenen Jahr als Offline-Turnier geboren wurde, findet aus gegebenen Anlass vorerst online statt - und das mit sehr großem Erfolg! Der Startschuss fiel im April mit über 200 Spielern aus der DACH-Region. Geschuldet der großen Nachfrage öffnet „Breakpoint Ultimate“ am kommenden Samstag, den 23. Mai, die Tore für alle Gamer Europas. Egal ob Anfänger oder Profi - jeder kann mitmachen und hat die Chance auf 300 Euro Preisgeld. Bei „Super Smash Bros. Ultimate“ kommen auch Zuseher immer auf ihre Kosten, was natürlich wieder live via Twitch möglich ist: www.twitch.tv/vcaviennachallengersarena