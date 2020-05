Die Basisversion sprintet mit optionalem Sport Chrono-Paket aus dem Stand in 4,2 Sekunden auf Tempo 100 km/h - ein Zehntel schneller als bisher; der S schafft das unter gleichen Voraussetzungen in 3,6 Sekunden - vier Zehntel schneller im Vergleich zum Vorgänger. Die Höchstgeschwindigkeit des 911 Targa 4 liegt bei 289 km/h (plus zwei km/h), die des 4S bei 304 km/h (plus drei km/h).