Geshootet wurde noch vor den Corona-Beschränkungen Anfang des Jahres auf Fuerteventura. Auch wenn ein klassischer Strandurlaub heuer wohl ins Wasser fallen muss, in Sachen Bikini mag es Swarovski gerne knapp. „An heißen Tagen darf es in meinen Augen am Strand auch mal weniger Stoff sein“, verriet sie. Und was ist ihr Favorit in Sachen Bikini? „Ich mag Animal Prints! Animal Prints bei Swimwear sind mal was anderes.“