Eine Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einer Gruppe von Jugendlichen ist am späten Sonntagnachmittag in St. Johann eskaliert. Mehrere Burschen im Alter von 17 bis 19 Jahren griffen den Mann aus noch unbekanntem Grund an, stießen ihn zu Boden und versetzten ihm Schläge und Tritte gegen den Körper und ins Gesicht.