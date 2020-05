Pop-up-Restaurant eröffnet im Wiener Volksgarten

Das Pop-up-Restaurant setzt in seiner Speisekarte fast ausschließlich auf Pizza. Diese wird in einem großen Holzofen im Garten direkt vor den Augen der Gäste zubereitet. Zudem gibt es eine exklusive Auswahl an österreichischen Rot- und Weißweinsorten sowie italienische Klassikern wie spritzigen Aperitivo, Prosecco oder Campari Soda.