Etliche Klubs in Europa wollten, durften aber nicht. Jene in Italien dürfen ab heute - wollen aber nicht! Die Rede ist vom Mannschaftstraining, das den Vereinen der Serie A ab sofort wieder gestattet wird - die meisten Klubs, darunter sollen auch der AC Milan, der AS Rom und Inter Mailand sein, weigern sich jedoch, das Gruppentraining aufzunehmen. Die Klubs kritisieren vor allem die Quarantäne-Maßnahmen, wonach die Teams in den nächsten zwei Wochen Mannschaftshotels oder Sportzentren beziehen müssten, um so die Gefahr einer Corona-Infizierung auf ein Minimum zu beschränken.