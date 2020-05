„Im Zuge der umfangreichen Erhebungen und aufgrund von Zeugenaussagen erhärtete sich der Verdacht gegen den 32-jährigen Deutschen“, hieß es am Montag vonseiten der Kripo. Der mutmaßliche Feuerteufel soll zuletzt etwa einen Altpapiercontainer sowie zwei Pkw in der Noldinstraße in Brand gesteckt haben. Insgesamt werden ihm (seit Oktober 2017) 19 Brände zur Last gelegt. Der Mann zeigte sich bei der Vernehmung zu einem Großteil der Brandlegungen geständig, so die Ermittler. Als Motiv gab er psychische Leiden und Beziehungsprobleme an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 bis 60.000 Euro.