Er war auf Dächern unterwegs, ungesichert und das meist in der Dunkelheit. Für seine Einbrüche begab sich ein 28-jähriger Linzer regelmäßig in Lebensgefahr. Der 28-Jährige ist nun gefasst. Er hat 150.000 Euro Schaden angerichtet und ihm werden 44 Coups zur Last gelegt.