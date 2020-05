Die Corona-Lage in Wien verschärft sich: Nach der Massenerkrankung in Erdberg, den Erkrankungen in den Postzentren in Hagenbrunn und Inzersdorf sowie der am Sonntag gesperrten Obdachlosenunterkunft in Hietzing wurde am Montag der nächste Fall bekannt: Mindestens sieben Menschen sind in einem Flüchtlingsheim in der Gumpendorferstraße positiv auf das Coronavirus getestet worden, es dürfte ein Zusammenhang mit den Fällen in Erdberg bestehen.