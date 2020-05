Lockerungen auch in Frankreich

Frankreichs Staatssekretär für Tourismus, Jean-Baptiste Lemoyne, betonte, er wünsche sich, dass zum Sommerbeginn am 21. Juni ein Maximum an Sehenswürdigkeiten im Land wieder Besucher empfangen könne. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie sei das vielleicht auch schon früher möglich, sagte er der Sonntagszeitung „Le Journal du Dimanche“. In Frankreich hatten am Wochenende erste Strände und touristische Ziele wieder geöffnet.