„Ich habe nicht geglaubt, dass eine Rippenprellung genauso weh tut wie ein Bruch. Aber ich hab‘ das schmerzhaft lernen müssen.“ Kombinierer Franz-Josef Rehrl erinnert sich im krone.at-Skype-Interview (siehe Video oben) an die schmerzhafte Erfahrung seiner Verletzung. In der neuen Saison soll‘s besser werden. Außerdem spricht Rehrl über seine Ausbildung in der Polizeischule, das Gleitschirmfliegen, die WM 2019 und die Zukunft des Sports (alles im Video oben).