Die Südautobahn als Rennstrecke: Insgesamt 166 Autolenker sind in der Nacht auf Sonntag auf der A2 in Niederösterreich beim Rasen erwischt worden. Vier von ihnen stachen dabei besonders ins Auge - so erreichte ein Fahrer eine Spitzengeschwindigkeit von fast 230 km/h, auch die drei weiteren beschleunigten auf mehr als 200 km/h. Erlaubt sind auf der Strecke nach wie vor und auch weiterhin 130 km/h.