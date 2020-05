Mit Montag kehren Hunderttausende Schüler in ganz Österreich nach der durch das Coronavirus bedingten Pause und Fernunterricht wieder in die Klassenzimmer zurück. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) besuchte in der Früh eine Volksschule in Brunn am Gebirge südlich von Wien, um sich selbst ein Bild vom anlaufenden Schulbetrieb zu machen. In den letzen beiden Ferienwochen könnte es eine Art Sommerschule geben, kündigte der Minister an.