Die wichtigste Motorsport-Serie in den USA hat am Sonntag nach der Corona-Pause ihr Comeback gegeben. Beim ersten Nascar-Bewerb nach zehn Wochen Unterbrechung holte Kevin Harvick in einem Geisterrennen ohne Zuschauer den 50. Sieg seiner Karriere in der höchsten Klasse. „Ich dachte, es wird nicht so großartig anders sein, aber es ist totenstill hier. Wir vermissen die Fans“, stellte Harvick nach seinem Erfolg fest.