Italien lockert einige Corona-Maßnahmen

In mehreren europäischen Ländern traten am Montag weitere Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Kraft. Nach mehr als zwei Monaten Lockdown feierte Italien am Montag den Neustart von Kleinhandel, Gastronomie und Tourismus. Außerdem dürfen sich die Menschen wieder innerhalb ihrer Region frei bewegen. Nach zweimonatiger Schließung öffnet auch der Petersdom in Rom seine Pforten.