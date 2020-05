Online Escape-Game für „Harry Potter“-Fans

Der „Harry Potter“-Escape-Room wurde von Bibliothekarin Sydney Krawiec, der Peters Township Public Library in McMurray, ins Leben gerufen. Dabei schlüpft man in die Rolle eines Hogwarts-Studenten im ersten Schuljahr. Neben der Harry-Potter-Schule ein neues Tool für Begeisterte. Zu Beginn des Spieles begibt sich in den Gemeinschaftsraum um seine Mitbewohner kennenzulernen. In diesem erzählt der Gründer von einem neuen Muggel-Trend, bei dem man sich in Zimmer einschließen und Rätsel lösen muss, um wieder aus diesem herauszukommen - ohne jegliche Magie! Danach wird es im Raum dunkel. Eine Tür wird zugeschlagen. Das Abenteuer beginnt.