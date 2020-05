Zuspruch für die Maßnahmen erhält der Stadtchef nun aber nicht nur von den Wirten, die seit Freitag wieder in ihre Lokale laden, sondern auch aus den Reihen der Opposition. Gegenüber der NÖN spricht VP-Gemeinderat Mario Burger beim Entfall der Gastgartengebühr „von einem ersten wichtigen Schritt“. Weitere Schritte, wie das Aussetzen der Parkgebühren in Krems, müssten laut dem St. Pöltener Wirtschaftsbund-Obmann in der Landeshauptstadt aber noch folgen. Eine Maßnahme, für die sich auch die St. Pöltener FP bereits stark machte.